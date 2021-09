Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

379,60 EUR +6,08% (09.09.2021, 19:27)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

454,775 USD +7,54% (09.09.2021, 19:13)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (09.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Moderna könne im heutigen Handel rund fünf Prozent zulegen. Anleger würden auf eine Meldung zum Thema Impfstoffe begeistert reagieren. Während die öffentliche Aufmerksamkeit derzeit vor allem einem Schutz vor Covid-19 gelte, würden auch Grippe-Viren ein Problem bleiben. Moderna habe nun eine Entwicklung angekündigt, dank der mit einem einzigen Stich doppelte Wirkung erzielt werden solle."Heute geben wir den ersten Schritt in unserem neuartigen Atemwegsimpfstoffprogramm mit der Entwicklung eines Ein-Dosis-Impfstoffs bekannt, der einen Booster gegen COVID-19 und einen Booster gegen Grippe kombiniert", lasse sich Moderna-Chef, Stephane Bancel, in einer Mitteilung seines Unternehmens zitieren. Mit anderen Worten: Eine Auffrischungsimpfung gegen Corona könnte künftig gleich mit einer Grippeimpfung kombiniert werden.Während Moderna bereits wie BioNTech eine mRNA-Impfung gegen Corona anbiete, arbeite das Unternehmen noch an der Zulassung für seinen Grippeschutz. Der Kombi-Schutz werde unterdessen unter der Bezeichnung mRNA-1073 entwickelt.Bis zur Markreife der Ein-Schuss-Lösung sei es noch ein weiter Weg. Es sei aber verständlich, dass Anleger auf die Nachricht anspringen würden. Corona könnte Experten zufolge - wie Grippe - ein Dauerthema bleiben. Die Entwicklung eines Kombi-Impfstoffs sei daher folgerichtig.Hinweise auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link