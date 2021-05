Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (21.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Angesichts wachsender Kritik an der schleppenden Impfkampagne habe Japan nun auch die Corona-Impfstoffe Moderna und AstraZeneca für Erwachsene zugelassen. Moderna solle ab kommender Woche eingesetzt werden, AstraZeneca werde aber wegen der Berichte aus dem Ausland über selten auftretende Blutgerinnsel nicht sofort zum Einsatz kommen, habe das Gesundheitsministerium am Freitag mitgeteilt.Wann genau dieser Impfstoff zum Einsatz kommen werde, sei zunächst nicht mitgeteilt worden. Bisher werde in Japan nur mit BioNTech/Pfizer geimpft. Lediglich zwei Prozent der 125 Millionen Einwohner hätten einen vollen Impfschutz.In zwei Monaten, am 23. Juli, sollten in der Hauptstadt Tokio die Olympischen Spiele beginnen. Sie seien 2020 um ein Jahr verschoben worden. In dem ostasiatischen Inselstaat habe es seit Beginn der Pandemie mehr als 705.000 Infizierte und etwa 12.000 Tote im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus gegeben, wie aus einer Statistik des staatlichen Senders NHK hervorgehe.Zuletzt habe es gute Daten zum Impfstoff von Moderna gegeben. Vorläufigen US-Daten zufolge solle dieser genauso wie der Impfstoff von BioNTech/Pfizer auch vor den indischen Corona-Varianten B.1.617 und B.1.618 gut schützen.Die Wissenschaftler um Nathaniel Landau von der New York University hätten im Labor überprüft, inwieweit Antikörper von Genesenen und Geimpften an mutierte Virusproteine binden würden. Dabei hätten sie festgestellt, dass die Wirksamkeit der Antikörper bei B.1.617 und B.1.618 zwar etwas geringer ausgefallen sei als beim ursprünglichen Erregertyp, gegen den die Impfstoffe entwickelt worden seien. Die Forscher würden aber von einem weitgehenden Schutzeffekt ausgehen. Zu beachten sei, dass es sich um Laborexperimente handle. Inwieweit die Impfung tatsächlich vor den indischen Varianten schütze, lasse sich daraus nicht mit Sicherheit ableiten."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich und empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.