TSX-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

3,66 CAD -2,14% (30.09.2021, 23:00)



ISIN Millennial Lithium-Aktie:

CA60040W1059



WKN Millennial Lithium-Aktie:

A2AMUE



Ticker-Symbol Millennial Lithium-Aktie:

A3N2



TSX-V Ticker-Symbol Millennial Lithium-Aktie:

ML



Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (30.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Milliennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Ganfeng habe kein Interesse an einem Bieterwettstreit um Milliennial Lithium und wolle daher sein Übernahmeangebot für das kanadische Unternehmen nicht erhöhen. Die Offerte von CATL sei nun also gültig. Die Übernahme könne aber Monate dauern. Die Millennial Lithium-Aktie dürfte nun wahrscheinlich aber bis dahin auf dem Niveau um 2,50 Euro notieren - also knapp unter den CATL-Angebot. Die Story von Millennial Lithium sei nun praktisch vorbei, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.09.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Millennial Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:2,415 EUR -2,42% (30.09.2021, 14:47)