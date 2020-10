TSX-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (06.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Milliennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Lithiumunternehmens Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Das Interesse am Lithium-Sektor werde immer größer. Milliennial Lithium habe ein schönes Projekt im Portfolio. Es fehle nur ein Partner, der das nötige Geld für den Produktionsaufbau mitbringen würde. Die Chancen hierfür stünden aber nicht schlecht, denn das steigende Interesse der Autobauer und Batteriebauer am Lithium spiele Milliennial Lithium in die Karten. Er würde momentan kein Stück aus der Hand geben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.10.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Millennial Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:1,11 EUR +8,40% (06.10.2020, 16:03)