Wien (www.aktiencheck.de) - Über Alibaba.com (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) wurde durch Chinas Wettbewerbsbehörde aufgrund des Vorwurfs der Ausnutzung seiner marktbeherrschenden Stellung eine Strafe von CNY 18 Mrd. bzw. umgerechnet EUR 2,3 Mrd. verhängt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die beiden südkoreanischen Batteriehersteller SK Innovation und LG EnergySolution (100% Tochter von LG Chemical) hätten sich im Streit um den Klau von Batterietechnologie geeinigt. SK Innovation habe sich bereit erklärt, rund USD 1,8 Mrd. verteilt auf sechs Jahre an den Konkurrenten zu zahlen. Die Einigung sei notwendig geworden, um mit den Plänen für Batteriefabriken in den USA fortzufahren, mit denen u.a. Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) beliefert werden sollten.Laut Agenturnachrichten sei Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in weit fortgeschrittenen Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme des Spezialisten für künstliche Intelligenz (AI) und Sprachtechnologie Nuance Communications (ISIN: US67020Y1001, WKN: A0HGWX, Ticker-Symbol: SC2). Das Unternehmen sei u.a. Mitentwickler von Apples (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) Siri. Es werde ein USD 16 Mrd. schweres Übernahmeangebot kolportiert. (12.04.2021/ac/a/m)