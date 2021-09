Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (21.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Millennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Zu viel sei zu viel. Das jedenfalls scheine sich der chinesische Lithiumriese Ganfeng mit Blick auf eine potenzielle Übernahme von Millennial Lithium denken. Gut unterrichtete Kreise würden laut verschiedenen Nachrichtenagenturen berichten, dass Ganfeng kein Interesse an einem Bieterwettstreit habe. Zuletzt habe CATL ein Angebot über 377 Mio. CAD (Kanadische Dollar) für Millennial Lithium abgegeben.Das Projekt von Millennial Lithium habe auch das Interesse von China Molybdenum Co. auf sich gezogen. Der Konzern könnte in Erwägung ziehen, sich CATL in einem Gebot anzuschließen, habe eine mit der Angelegenheit vertraute Person gesagt. Die Verhandlungen seien noch im Gange, es gebe keine Garantie dafür, dass ein Geschäft zustande komme, und Ganfeng könnte sich immer noch entscheiden, sein Angebot zu erhöhen, so der Insider.Ein Bieterstreit zwischen zwei chinesischen Konzernen sei selten und es sei schon überraschend gewesen, dass ein chinesisches Unternehmen ein anderes bei Millennial Lithium überboten habe. Dies zeige allerdings auch, dass der Kampf um die letzten verbliebenen und schon weiter fortgeschrittenen Lithium-Projekte mit harten Bandagen geführt werde. China wolle seine Vormachtstellung sicherlich nicht aufgeben und dränge immer weiter nach Südamerika und sicherlich auch nach Afrika. In Nordamerika scheitere es noch an fehlenden Raffineriekapazitäten. Die Anzahl aussichtsreicher Projekte sei begrenzt. In Argentinien komme man zwangsläufig zu Neo Lithium, in Nordamerika zu Standard Lithium. Hier dürften sich in den kommenden Monaten vermutlich noch Interesse seitens größerer Konzerne einstellen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link