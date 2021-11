TSX Venture-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

Kurzprofil Millennial Lithium Corp.:



Millennial Lithium Corp. (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, TSX Venture-Symbol: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (02.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Millennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Millennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, TSX Venture-Symbol: ML) unter die Lupe.Nachdem CATL im Übernahmepoker um das kanadische Unternehmen lange Zeit die besten Karten zu haben schien und Ganfeng ausgestochen habe, tauche jetzt ein weiterer Bieter auf. Lithium Americas biete noch einmal deutlich mehr als CATL und mache das Rennen um das Millennial Lithium und das Lithium-Projekt in Argentinien wieder spannend. Die große Frage laute nun selbstverständlich: Komme erneut ein höheres Gebot von chinesischer Seite oder gehe das Projekt nun tatsächlich an Lithium Americas? Die Millennial Lithium-Aktie reagiere jedenfalls auf die Bieterschlacht mit einem saftigen Kurssprung, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.11.2021)