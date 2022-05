Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microvast-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microvast Holdings Inc. (ISIN: US59516C1062, WKN: A3CV9D, Ticker-Symbol: 2OZA, NASDAQ-Symbol: MVST) unter die Lupe.Im anhaltend schwierigen Umfeld für Börsengänge gebe der US-Batteriehersteller Dragonfly seine Listing-Pläne bekannt. Das Unternehmen wolle über die Fusion mit der Mantelgesellschaft Chardan NexTech Acquisition 2 Corp. an die Börse gehen.Die Lithium-Ionen-Akkus von Dragonfly würden laut Unternehmensangaben bislang v.a. in Freizeitfahrzeugen wie Wohnmobilen, Schiffen und in Wohnhäusern ohne Stromanschluss eingesetzt. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr eine Pilotanlage der Produktionsstraße aufgebaut und wolle nach der Fusion mit Chardan NexTech in die Massenproduktion einsteigen.Gesetzt den Fall, es würden keine SPAC-Zeichner ihre Aktien zurückgeben, habe die Mantelgesellschaft ein Volumen von 127 Mio. USD. Zusätzlich solle die Fusion Dragonfly 230 Mio. USD einbringen, bestehend aus einem PIPE-Investment, Mitteln von Chardan Equity Facility sowie Fremdkapital. Der Deal, der im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein solle, bewerte den Batteriebauer mit 500 Mio. USD.Mit einem KUV von 4,3 sei Dragonfly etwas günstiger als der vergleichbar große Batteriehersteller Microvast (4,8). Allerdings würden Analysten erwarten, dass dieser im laufenden Jahr mit 38% ein geringeres Umsatzwachstum erreichen werde.Mit den breiten Einsatzmöglichkeiten seiner Batterien sei Dragonfly in dem Zukunftsmarkt interessant positioniert, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2022)