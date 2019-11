Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Am Dienstag habe Microsoft Nutzerzahlen zu seiner Plattform Teams bekannt gegeben. Die App habe mittlerweile bereits 20 Millionen täglich aktive Nutzer (DAU). Diese Nachricht sei natürlich Gift für die ohnehin schon angeschlagene Slack-Aktie gewesen. Mehr als 8 Prozent sei der Kurs am Dienstag in den Keller gerauscht.Seit 2016 sei der Microsoft-Dienst auf dem Markt. Im Juli habe dieser bereits mehr als 13 Millionen aktiver Nutzer gehabt und somit am Konkurrenten Slack vorbeigezogen, die zum damaligen Zeitpunkt auf "nur" 10 Millionen DAUs gekommen sei.Microsoft vergrößere somit den Abstand zum Börsenneuling Slack, auf dessen Plattform sich im Oktober laut eigenen Angaben rund 12 Millionen täglich aktive Nutzer getummelt hätten.Wer Abonnent von Office 365 sei, erhalte den Zugang zu Microsoft Teams gleich dazu. Dies dürfte einer der Hauptgründe sein, wieso die Nutzerzahlen derart rapide ansteigen würden.Die Einnahmen von Microsoft Teams würden dabei unter des Segment Commercial Cloud erfasst. Im letzten Quartal hätten die Umsätze in diesem Bereich 11,6 Milliarden Dollar betragen. Allerdings würden unter der Kategorie auch die Cloud Azure, Dynamics 365 und LinkedIn erfasst.Während Anleger bei Microsoft getrost dabei bleiben können, heißt es bei Slack vorerst: Finger weg, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2019)Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link