Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

283,25 EUR +0,60% (31.03.2022, 14:50)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

283,10 EUR +1,07% (31.03.2022, 14:40)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

313,86 USD -0,49% (30.03.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Softwareanbieter habe sich in den vergangenen Jahren als wachstumsstarker Renditebringer für Investoren bewährt. Die Microsoft-Aktie befinde sich im langfristigen Aufwärtstrend und habe sich in den letzten zehn Jahren verzwölffacht. Aufgrund der operativen Stärke sei der aktuelle Rücksetzer daher eine weitere Kaufchance.Bemerkenswert sei, dass Microsoft in den vergangenen fünf Geschäftsjahren im Schnitt 16 Prozent gewachsen sei und laut den Prognosen auch im aktuellen Fiskaljahr, das zum 30. Juni ende, über 18 Prozent beim Umsatz zulegen solle. Angesichts der schieren Größe der US-Konzerns seien diese Wachstumsraten herausragend.Dabei wachse der Konzern in allen drei Hauptsparten dynamisch. So seien die Erlöse im Segment "Productivity and Business Processes" im vergangenen Quartal gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 15,9 Mrd. Dollar geklettert. Neben den Zuwächsen bei den Office- und Dynamics-Produkten habe hier insbesondere das starke Ergebnis von LinkedIn hervorgestochen (+37 Prozent).Noch besser sehe es im Bereich "Intelligent Cloud" aus, der in Q2 um 26 Prozent auf 18,3 Mrd. Dollar gewachsen sei. Ein Wachstumsmotor bleibe hier die Azure-Cloud mit einem Plus von 46 Prozent. Hier führe Microsoft einen sehr harten Konkurrenzkampf mit AWS und Google Cloud. Azure habe in den vergangenen Monaten den Abstand zu AWS bei den weltweiten Marktanteilen auf 12 Prozent verringern können.Microsoft habe über die Jahre sein Geschäftsmodell stark diversifiziert und auf nahezu alle wachstumsstarken Zukunftsmärkte wie Cloud, Cybersecurity, Gaming und Virtual Reality ausgeweitet. Daneben habe es seine starke Marktstellung im Kerngeschäft (wie im Bereich der Betriebssysteme und Office-Produkte) verteidigt und sogar Marktanteile ausgebaut. Diese Strategie trage jetzt Früchte und sorge dafür, dass Microsoft ein Rekordquartal nach dem anderen schreibt.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link