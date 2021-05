NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

253,85 USD +0,66% (03.05.2021, 16:38)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) von 265 USD auf 270 USD.Nach wie vor könne Microsoft von der Corona-Krise und der u.a. damit einhergehenden zunehmenden Nutzung von Cloud-Produkten sowie Homeoffice profitieren. Zudem hätten erneut sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Erwartungen und die eigenen Unternehmenszielsetzungen deutlich übertroffen werden können. Der Umsatz sei demnach in Q3 2020/21 (31.03.) erneut unerwartet deutlich um 19,1% (währungsbereinigt (wb.): +16% y/y) auf 41,71 (Vj.: 35,02; Analystenerwartung: 41,30; Marktkonsens: 41,05) Mrd. USD geklettert. Beim Nettogewinn sei ein Anstieg um 43,8% auf 15,46 (Vj.: 10,75; Analystenerwartung: 13,14; Marktkonsens: 13,51) Mrd. USD verzeichnet worden, womit das 20. Quartal in Folge die Gewinnerwartungen hätten geschlagen werden können. Beim Ausblick für das laufende Quartal habe Microsoft ebenfalls über den Erwartungen gelegen.Jost habe seine Prognosen für 2020/21 (u.a. EPS: 7,81 (alt: 7,28) USD) und für 2021/22 (EPS: 8,30 (alt: 7,91) USD) erhöht. Microsoft könne dank der Cloud-Angebote und der dominierenden Marktstellung von der aktuellen Krise so stark wie nur wenige Unternehmen profitieren. Jedoch werde diese Krise auch in absehbarer Zeit ein Ende haben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 2,36 USD/Aktie) von <10% bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Microsoft-Aktie. (Analyse vom 03.05.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:209,90 EUR +0,10% (03.05.2021, 16:51)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:210,70 EUR +0,96% (03.05.2021, 16:36)