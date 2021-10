Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende September sei die Microsoft-Aktie gleich unter eine Reihe charttechnischer Marken gefallen. Mit einem Kursgewinn von 4,5 Prozent in den vergangenen fünf Tagen mache sich das Tech-Papier nun aber daran, diese Chartmarken zurückzuerobern.Nachdem die Microsoft-Aktie vor zwei Wochen sowohl unter die 300-Dollar-Marke als auch unter den GD50 gefallen sei, habe sich das Chartbild zuletzt wieder aufgehellt. Obwohl es am gestrigen Donnerstag nur 0,6 Prozent nach oben gegangen sei, sei die 50-Tage-Linie bereits wieder überschritten worden.Zum Handelsschluss bei 294,85 Dollar habe die Aktie von Microsoft zudem nur noch knapp unter der 300-Dollar-Marke gelegen. Auch das Allzeithoch bei 305,84 Dollar sei nur noch 3,7 Prozent entfernt. Gehe die jüngste Aufwärtsbewegung weiter, dürften die nächsten Kaufsignale also nicht mehr lange auf sich warten lassen.Nach unten werde der charttechnische Rebound durch die Horizontale bei 280 Dollar, auf die das Papier am Montag erneut aufsetze, und die GD90 unterstützt, die auf Schlusskursbasis ebenfalls im jüngsten Rücksetzer nicht durchbrochen worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: