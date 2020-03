Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Mitten im schnellsten Börsencrash der Geschichte kaufe Microsoft ein Startup. Mit Affirmed Network gewinne der Tech-Gigant einen Dienstleister für vollständig virtualisierte, cloud-basierte Netzwerkumgebungen dazu. Integriert in das eigene Cloud-System solle so der Mobilfunk von morgen revolutioniert werden. Die Aktie steige im US-Handel über vier Prozent.Die Summe der Übernahme sei nicht genannt worden, aber der Wert der zugekauften Technologie sei für die Zukunft immens. Mit den virtuellen Cloud-Netzwerken von Affirmed Networks wolle Microsoft seine Azure-Cloud befähigen, virtuelle 5G-Netze zu errichten. Dadurch würden stationäre Hard- und Software obsolet.Diese virtuellen Netzwerke würden durch die so genannte Evolved Packet Core-Technik (vEPC) skaliert, um mobile Dienstleistungen flächendeckend über Clouds anbieten zu können. Laut Microsoft könnten Netzbetreiber so den Betrieb vereinfachen, Kosten senken und schnell neue umsatzgenerierende Dienste erstellen und einführen.Mit dem Zukauf stärke Microsoft seine Position im immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft und vergrößere den Abstand zur Konkurrenz. Charttechnisch habe sich der US-Titel zurück über die 200-Tage-Linie gekämpft und auch die Hürde bei etwa 140 Dollar geknackt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:138,50 EUR +2,20% (26.03.2020, 18:49)