Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (10.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Streit um den milliardenschweren Cloud-Auftrag des Pentagon zeige: Microsoft könne in der Cloud mit Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) mithalten - für Analysten ein wahrer Gamechanger.Amazon habe den zehn Milliarden Dollar schweren Cloud-Computing-Auftrag des US-Verteidigungsministeriums nach Ansicht des Unternehmens vor allem wegen "unzulässigen Drucks von Präsident Donald Trump" verloren. Dies sei die "plausibelste" Erklärung für mehrere "offenkundige, unerklärliche" technische Fehler, die zur Vergabe an den Konkurrenten Microsoft geführt hätten, habe es in einer bei Gericht eingereichten Beschwerde des Internetkonzerns geheißen.Die Anwälte würden daher fordern, dass die Auftragsvergabe erneut geprüft und neu entschieden werden solle. "Es steht viel auf dem Spiel: Die Frage ist, ob es dem Präsidenten der Vereinigten Staaten erlaubt sein sollte, das Budget des Verteidigungsministeriums für seine persönlichen und politischen Ziele zu nutzen", habe es weiter geheißen.Amazon glaube zudem fest an die technologische Überlegenheit von AWS. Auf einem Meeting vergangenen Monat habe AWS-Chef Andy Jassy gesagt, dass Amazons Technologie mindestens zwei Jahre Vorsprung vor Microsoft habe.Microsoft sei hervorragend für die Zukunft in der Cloud aufgestellt und hat gute Chancen sich gegen Amazon durchzusetzen. Das treibt die Aktie an.Anleger sollten bei dieser Wachstumsstory die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: