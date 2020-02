Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Gestern habe Samsung auf seinem "Unpacked"-Event seine neuen Smartphones präsentiert. Gleichzeitig sei eine Partnerschaft mit Microsoft für eine Cloud-Gaming-Plattform angekündigt worden. Die Aktien beider Tech-Schwergewichte bewege diese Nachricht kaum. Dennoch weise die Kooperation den Weg in Richtung Zukunft.David Park, Director of Strategy bei Samsung, habe die Arbeiten an einem neuen cloudbasierten Gaming-Service vorgestellt. In Zusammenarbeit mit Microsofts Xbox-Abteilung wolle man eine mobile "Premium Experience" ermöglichen.Cloud-Gaming sei der größte Trend im Videospielsektor und mit Google (Stadia), Nvidia (GeForce Now) und Sony (Playstation Now) seien bereits große Player engagiert. Microsoft selbst arbeite derzeit an "Project xCloud" - einer eigenen Gaming-Cloud, die Annahmen zufolge Ende 2020 zusammen mit der neuen Xbox Series X starten solle.Weitere Informationen, ob die beiden Dienste zusammengelegt würden oder miteinander interagieren würden, seien von Samsung bislang nicht bekannt gegeben worden. Microsoft habe die Ankündigung damit kommentiert, dass durch diese Partnerschaft Spielern der geräteübergreifende Zugang zu ihren Games ermöglicht werde.Den Anfang mache das ein Jahr alte - ursprünglich für die Xbox und den PC veröffentlichte - Spiel "Forza Street". Dieses sei für Samsungs Galaxy-Geräte über den hauseigenen Galaxy Store oder Google Play verfügbar.DER AKTIONÄR bleibe klar optimistisch für Microsoft. Seit der Empfehlung liege der Titel bereits mehr als 67 Prozent im Plus.Anleger sollten die Gewinne bei der Microsoft-Aktie laufen lassen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link