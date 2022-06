Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

250,55 EUR +0,44% (10.06.2022, 11:30)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

250,30 EUR -1,63% (10.06.2022, 11:21)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

264,79 USD -2,08% (09.06.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (10.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Das Gaming-Segment habe zuletzt das schwächste Wachstum aller Microsoft-Sparten verzeichnet. Vor allem im Konsolenbereich hinke der US-Softwareriese seinen japanischen Rivalen Sony und Nintendo deutlich hinterher. Nun habe Microsoft seine Gaming-Roadmap vorgestellt und wolle im Rahmen einer Kooperation mit Samsung einen stärkeren Fokus auf Streaming setzen. Künftig werde das Spielestreaming auch auf smarten Fernsehgeräten und Monitoren von Samsung ohne weitere Hardware verfügbar sein. Der Dienst starte am 30. Juni 2022 und solle später auf andere Anbieter von TV-Geräten ausgeweitet werden."Wir haben uns entschieden, uns von der aktuellen Iteration eines Streaming-Geräts mit dem Codenamen Keystone abzuwenden. Wir werden unsere Erkenntnisse nutzen und uns auf einen neuen Ansatz fokussieren, der es uns ermöglicht, Xbox Cloud Gaming in Zukunft mehr Spielern auf der ganzen Welt anzubieten", so ein Microsoft-Sprecher gegenüber CNBC. Zu den weiteren Neuerungen gehöre eine speziell für Controller entwickelte Bedienungsoberfläche für Windows 11, grafische Browser-Optimierungen für das Spielestreaming und neue Funktionen in Game Pass.Mit diesem Schritt wolle Microsoft seinen Cloud-Gaming-Dienst Game Pass weiter stärken. Mittlerweile zähle der Game Pass über 25 mio. Nutzer. Die Bereitstellung des Dienstes auf Samsungs TV-Geräten und Monitoren dürfte sein Nutzerwachstum weiter beschleunigen. Anleger könnten an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: