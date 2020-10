Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

175,12 EUR +1,28% (29.10.2020, 16:08)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

174,84 EUR +0,23% (29.10.2020, 15:51)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

204,60 USD +0,95% (29.10.2020, 15:53)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (29.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareriese habe am Dienstag nach Börsenschluss ein exzellentes Zahlenwerk vorgelegt und die Erwartungen deutlich übertroffen. Besonders beachtlich sei, dass die Redmonder in nahezu jeder ihrer Sparten deutlich hätten zulegen können. Dieses Zahlenfeuerwerk werde nun auch von den Analysten honoriert.So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 235 auf 255 Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Umsatz habe die Konsensprognose von Analysten um 8 Prozent übertroffen, habe Analystin Heather Bellini geschrieben. Der Fokus liege auf der Cloud-Computing-Plattform Azure, hier habe das Umsatzwachstum ihre Annahme überboten.Auch die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für Microsoft 249 auf 250 Dollar angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Aktien dürften für Software-Investoren eine Kernanlage bleiben, habe Analyst Raimo Lenschow geschrieben. Neben dem Cloud-Computing profitiere Microsoft auch vom Windows-Geschäft wegen der sich stark ausbreitenden Heimarbeit.Auch Bernstein Research habe das Kursziel für Microsoft von 233 auf 245 Dollar angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Mark Moerdler habe von einem starken ersten Geschäftsquartal, aber einem vorsichtigen Ausblick gesprochen. Anleger hätten sich in letzterem Punkt offenbar etwas mehr erhofft. In einer möglichen, davon ausgelösten Kursschwäche sehe er eine gute Kaufgelegenheit.Investierte lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten zugreifen. (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Börsenplätze Microsoft-Aktie: