ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (18.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) charttechnisch unter die Lupe.Technisch motivierte Anleger würden solche Kursverläufe wie den der Microsoft-Aktie lieben. Schließlich handele es sich um einen echten Marathonläufer, dem selbst die Korrektur von Februar/März letztlich nichts habe anhaben können. Vielmehr sei der zugrunde liegende Haussetrend absolut intakt. Eine Relative Stärke nach Levy - nachhaltig oberhalb des Schwellenwertes von 1 - diene einerseits als Beleg für diese These und wecke andererseits Hoffnungen auf einen Wochenschlusskurs oberhalb des alten Allzeithochs von 190,66 USD. Neben dem Vorstoß in "uncharted territory" hätte diese Weichenstellung den Charme, dass dann endgültig eine klassische "V-Formation" vorliegen würde. Rein rechnerisch lasse sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von gut 55 USD ableiten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des skizzierten Kurspotentials würden zwei Fibonacci-Projektionen der Frühjahrskorrektur bei 213 USD bzw. 227 USD nennenswerte Etappenziele definieren. Um die konstruktive, charttechnische Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte die Microsoft-Aktie zukünftig nicht mehr unter das jüngste "swing low" von Ende Mai bei 176,60 USD zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:172,70 EUR -0,02% (18.06.2020, 08:54)Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:174,12 EUR +1,04% (17.06.2020, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:194,24 USD +0,35% (17.06.2020, 22:15)