NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

301,88 USD -0,56% (31.08.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (01.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Wie der Software-Riese am Dienstag mitgeteilt habe, werde Windows 11 ab dem 5. Oktober 2021 weltweit zur Verfügung stehen. Geeignete Windows 10 Geräte sollten zudem kostenlos auf das neuste Betriebssystem updaten können.Mit der neuen Windows-Version wolle Microsoft das Optimum aus der PC-Hardware herausholen und damit wieder mehr Gamer für den Computer begeistern. Zudem habe Microsoft das User-Interface optisch weiter aufpoliert. Ob jedoch alle bisherigen Windows 10 Nutzer auf Windows 11 upgraden würden, bleibe fraglich. Zwar lägen zwischen der Markteinführung von Windows 10 und Windows 11 bereits sechs Jahre und damit so viel Zeit wie noch nie zwischen zwei verschiedenen Windows-Betriebssystemen vergangenen sei, allerdings seien im vergangenen Oktober laut einer Studie von NetMarketShare noch immer mehr als 20% aller Computer weltweit mit dem mittlerweile völlig veraltetem Betriebssystem Windows 7 gelaufen. Aufgrund des Support-Endes am 14.01.2020 sei das System seither unsicher und anfällig für Vieren sowie Cyberangriffe.An der Wall Street habe sich die Euphorie der Anleger zunächst aber in Grenzen gehalten. Die Microsoft-Aktie sei erst kürzlich auf ein neues Rekordhoch bei 305,84 USD gestiegen und habe sich zuletzt oberhalb der 300-USD-Marke stabilisiert.Mit der Umstellung auf das neue Betriebssystem dürfte Microsoft den Handlungsdruck auf Behörden und die öffentliche Verwaltung weiter ausbauen. Nach wie vor würden zahlreiche Einrichtungen mit veralteten Systemen arbeiten und dürften die Anschaffung neuer IT-Systeme auch vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Cyberkriminalität ernsthaft in Erwägung ziehen. Aus Sicht des "Aktionärs" dürfte Microsoft von Windows 11 profitieren, bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:256,00 EUR +0,02% (01.09.2021, 08:31)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:257,45 EUR -0,02% (31.08.2021, 17:35)