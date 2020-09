Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

175,00 EUR +1,65% (24.09.2020, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

174,18 EUR -0,50% (24.09.2020, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

203,1475 USD +1,27% (24.09.2020, 15:51)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (24.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Softwareriesen Microsoft laufe der Innovationsmotor auf Hochtouren. Kaum ein Tag vergehe, ohne dass die Redmonder mit einer neuen guten News zu ihrem Produktangebot überraschen würden. Auch heute gebe es Positives aus dem Hause Microsoft zu berichten.Um seinen Kunden die Kommunikation im Homeoffice zu erleichtern, habe Microsoft angekündigt, Azure Communication Services einzuführen. Die erste komplett gemanagte Kommunikationsplattform, die ein Cloud-Provider anbiete.Mit Azure Communication Services könnten Unternehmen genauso schnell arbeiten wie mit der weit verbreiteten Kollaborationsplattform Microsoft Teams. Zudem überzeuge die Lösung durch ihre Skalierbarkeit und solle über fünf Milliarden Meeting-Minuten pro Tag ermöglichen.Zudem würden sich mit Azure Communication Services ganz einfach Sprach- und Videoanrufe sowie Chat- und SMS-Funktionen zu mobilen Apps, Desktop-Anwendungen und Websites hinzufügen lassen. Hierzu würden nur wenige Codezeilen genügen.DER AKTIONÄR behält seine bullishe Einschätzung für das Microsoft-Papier bei. Anleger lassen die Gewinne laufen oder nutzen die Korrektur zum Neueinstieg in die Microsoft-Aktie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: