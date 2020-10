NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.10.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Microsoft habe auch im ersten Quartal 2020/21 (30.09.) von der derzeitigen Corona-Krise und der u.a. damit einhergehenden zunehmenden Nutzung von Cloud-Produkten profitieren können. Der Umsatz sei demnach erneut unerwartet deutlich um 12,4% y/y gestiegen. Die wesentlichen Impulse seien dabei erneut aus dem Cloud-Geschäft gekommen (Intelligent Cloud: +19,7% y/y; hiervon Azure: +48% y/y). Die Sparte More Personal Computing (+6,4% y/y; Windows: -5% y/y) habe nach wie vor vom Trend hin zu mehr Heimarbeit genauso wie auch die Sparte Productivity and Business Processes (+11,2% y/y) profitiert. Der Wachstumstrend der Vorquartale gehe somit auch in Q1 unbeirrt weiter.Auch ergebnisseitig seien die Erwartungen übertroffen worden (bspw. Nettogewinn: +30,1% auf 13,89 (Vj.: 10,68; Analysten-Prognose: 11,67; Marktkonsens: 11,79) Mrd. USD). Beim Ausblick für das laufende Quartal habe Microsoft im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Analyst habe seine Prognosen für 2020/21 (u.a. EPS: 6,72 (alt: 6,47) USD) und für 2021/22 (EPS: 7,43 (alt: 7,39) USD) angehoben. Microsoft könne dank der Cloud-Angebote und der dominierenden Marktstellung von der aktuellen Krise so stark wie nur wenige Unternehmen profitieren.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Microsoft-Aktie. Das Kursziel werde von 210,00 auf 215,00 USD erhöht. (Analyse vom 30.10.2020)