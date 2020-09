Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

167,94 EUR (18.09.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

200,39 USD -1,24% (18.09.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (21.09.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Weitere Verkaufswelle zu erwarten - ChartanalyseDie Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) brachen noch im Juni über ihr damaliges Allzeithoch bei USD 190,65 aus und setzten die steile Rally, die Mitte März begonnen hatte, zunächst bis an den Kurszielbereich um USD 230,00 fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf diesem Niveau seien jedoch zwei Versuche der Käuferseite gescheitert, den Anstieg über die Marke fortzusetzen. Diesem kleinen Erschöpfungszeichen sei Anfang September ausgehend vom neuen Allzeithoch bei USD 232,86 eine brachiale Verkaufswelle gefolgt, die direkt unter das Zwischenhoch bei USD 217,64 und die mittelfristige Aufwärtstrendlinie geführt habe. In der Spitze habe der Kurseinbruch bis an die Unterstützung bei USD 197,51 gereicht, die am Freitag vorübergehend unterschritten worden sei.Ausblick: Der Kurseinbruch seit Monatsbeginn laste schwer auf den Aktien von Microsoft, die jetzt den erreichten Unterstützungsbereich unbedingt verteidigen müssten, um nicht weiter an Boden zu verlieren.Die Short-Szenarien: Sollte sich der Wert jetzt über der USD 197,51-Marke stabilisieren können, wäre eine kurzzeitige Erholung bis USD 205,00 möglich. Hier entscheide sich, ob die Erholung bis USD 210,65 und darüber an den Bereich um USD 215,00 fortgeführt werden könne. Sollte die Marke dagegen nicht überschritten werden, dürfte sich der Abverkauf unter USD 197,15 und in Richtung der früheren Rekordmarke bei USD 190,65 fortsetzen. Sollte es dort nicht zu einem Aufbäumen der Käuferseite kommen, wäre ein Einbruch bis USD 176,60 realistisch.Die Long-Szenarien: Derzeit würde erst ein Ausbruch über die Widerstandszone von USD 215,00 bis zur Hürde bei USD 217,64 für eine nachhaltige Erholung sorgen. In diesem aktuell unwahrscheinlichen Fall könnte der Wert in den kommenden Wochen wieder bis USD 225,00 ansteigen. (Analyse vom 21.09.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:168,20 EUR -0,56% (21.09.2020, 08:49)