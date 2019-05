Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (21.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Unsicherheit sei an die weltweiten Börsen zurückgekehrt. Vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China drücke weiter auf die Kurse. Doch die Aktie des Tech-Giganten Microsoft lasse dies fast völlig unbeeindruckt. Aktuell notiere die Aktie nahe ihres Allzeithochs bei rund 126 Dollar.Erst im April habe Microsoft mit beeindruckenden Zahlen überzeugen und die magische Marke von einer Billion Marktkapitalisierung knacken können. Besonders im Cloud-Markt sei Microsoft exzellent aufgestellt. So sei die Cloud-Computing Plattform "Azure" mit beeindruckenden 73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen.Insgesamt habe das Wachstum der Cloud-Sparte "Intelligent Cloud" um 22 Prozent auf rund 9,7 Milliarden Dollar gesteigert werden können. Damit zähle das Unternehmen zu den am stärksten wachsenden Verfolgern von Amazon, die mit Amazon Web Services (AWS) nach wie vor den Markt dominieren würden.Die Auswirkungen des Handelsstreits dürften auf Microsoft vorerst weniger Auswirkungen haben. Während die Aktien von beispielsweise Apple in den vergangen Tagen deutlich Federn hätten lassen müssen, zeige Microsoft relative Stärke. Mit Ausnahme von Alphabet seien Dienstleistungsunternehmen bislang von den Streitigkeiten verschont geblieben.Trotz der vielen Unsicherheiten, die gerade im Markt herrschen würden, bleibe Microsoft ein absolutes Basisinvestment. Vor allem der Cloud-Markt dürfte auch in Zukunft wesentlicher Wachstumstreiber sein. Der aktuelle Aufwärtstrend sei immer noch intakt."Der Aktionär" setzt unverändert auf die Aktien des US-Konzerns, so Nicola Hahn. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: