Börsenplätze Microsoft-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

119,26 EUR +0,07% (06.08.2019, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

119,92 EUR +1,32% (06.08.2019, 13:46)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

132,21 USD (05.08.2019)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (06.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Am gestrigen Handelstag habe Microsoft die Übernahme von PromoteIQ bekannt gegeben. Das Start-up habe sich unter anderem auf Online-Werbung für Einzelhändler spezialisiert. Nähere Details zu dem Deal seien bislang nicht bekannt gegeben worden.Mit der Übernahme unterstreiche der Software-Konzern seine Ambitionen gegen den Konkurrenten Amazon im Bereich der Public Cloud. Microsoft habe in der Vergangenheit bereits große Anbieter wie Walgreens und Walmart als Kunden in der Public Cloud gewinnen können.Das New Yorker Unternehmen PromoteIQ sei ein Anbieter von Vendor Marketing Technologie für Online-Händler. Zu den Kunden würden bislang unter anderem B&H, Kohls, Kroger und Office Depot zählen. Die Produktpalette von PromoteIQ solle in das aktuelle Angebot von Microsofts Retail Advertising integriert werden."PromoteIQs Technologie ergänzt unsere bisherige Produktpalette optimal. Zusammen können wir Händlern nun ein Produktportfolio anbieten, das es Ihnen erlaubt ihre E-Commerce Plattformen zu modernisieren", so Rik van der Koi, Vizepräsident der Advertising-Sparte von Microsoft.Die Sparte Search Advertising sei bei weitem nicht der größte Wachstumsbereich für Microsoft, allerdings sei er auch nicht zu vernachlässigen. Im Fiskaljahr 2019 habe der Anteil am Gesamtumsatz immerhin gut neun Prozent betragen.Für Anleger, die seit längerem auf einen Kursrücksetzer bei Microsoft hoffen, dürften die nächsten Tage spannende Einstiegschancen bieten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.