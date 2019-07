Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (15.07.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse der DZ BANK:Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist ohne Frage eine der imponierendsten Growth-Aktien der Börsengeschichte, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Als das Unternehmen im März 1986 das Börsenparkett betrete habe, hätten sicherlich einige Marktteilnehmer geahnt, dass diese Neuemission Potenzial habe, doch was in den nächsten Jahren gefolgt sei, habe nahezu alle Vorstellungen übertroffen. Der damals 30-jährige Bill Gates und sein Partner Paul Allen hätten Microsoft zu 21 US-Dollar pro Aktie an die Börse gebracht. Bereinigt um die Aktiensplits der nächsten Jahre und Jahrzehnte, habe die Aktie auf Basis der heutigen Aktienzahl damals bei rund 7,2 US-Cent notiert. Das heiße, der Kurs von Microsoft sei seit dem IPO um über 190.000% gestiegen - glücklich könne sich schätzen, wer von der ersten Stunde an dabei gewesen sei.Mehr als 30 Jahre später sei Microsoft kein reines Growth-Unternehmen mehr. Viele Investoren sähen in dem Tech-Riesen aus Redmond inzwischen eher einen Value-Wert. Vor allem die konstant stabile Gewinnentwicklung gefalle Value-Investoren. Den ersten Einkommenseinbruch seit dem Börsengang habe Microsoft erst im Jahr 2009 - nach der Finanzkrise - verkünden müssen. Doch dies sei nur ein temporäres Phänomen gewesen, wenige Quartale später hätten die Zahlen wieder überzeugen können. Auch die letzten Quartalszahlen hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. So seien Umsatz und Gewinn im 3. Quartal des Fiskaljahres 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14% auf 30,6 Mrd. US-Dollar bzw. um 19% auf 8,8 Mrd. US-Dollar gestiegen. Pro Aktie entspreche dies einem Gewinn von 1,14 US-Dollar.Aktuell erwirtschafte Microsoft den größten Umsatz in der Sparte More Personal Computing, welche Windows, Surface, Xbox und Bing zusammenfasse. Doch das Umsatzwachstum mit Windows-Lizenzen dürfte langfristig rückläufig sein. In Zukunft könnte die Cloud-Sparte zum wichtigsten Unternehmensbereich werden. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz der Intelligent Cloud mit 22% stärker gewachsen als der gesamte Unternehmensumsatz. Neben inzwischen schon zahlreichen großen Konzernen könnte in Kürze auch die US-Armee auf die Cloud-Lösung von Microsoft setzen. Momentan befänden sich neben Microsoft noch Amazon und Oracle im Auswahlprozess um den heiß begehrten Auftrag des Verteidigungsministeriums.Großes Potenzial sehe Microsoft auch im Bereich Gesundheitswesen. Mittels Software, Datenerfassung und künstlicher Intelligenz sollten zukünftig Diagnosen erleichtert werden und letztendlich sogar Medikamente entwickelt werden. Allerdings sei der Softwarekonzern nicht allein in diesem Bereich unterwegs, auch die üblichen Verdächtigen Google, Amazon, Facebook und Apple möchten einen Teil des Kuchens. Insgesamt werde der Gesundheitssektor weltweit auf rund 3,5 Bio. US-Dollar geschätzt. (Analyse vom 12.07.2019)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:123,00 EUR -0,81% (12.07.2019, 17:35)