Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Mit einem Windows für das Smartphone habe es nicht geklappt. Dennoch wolle Microsoft das Mobile-Geschäft nicht ganz aufgeben. Das zeige CEO Satya Nadella, der im Rahmen der Vorstellung des neuen Galaxy 10 gemeinsam mit Samsung-Managern die Bühne betreten habe. Geplant sei eine spannende Zusammenarbeit. Zum einen gehe es dabei um Microsofts Office Programme. Das neue Galax Note 10 werde mit der vorinstalliert Outlook Mail-App veröffentlicht und biete Zugang zu World, Excel und PowerPoint.Die Office-Programme auf Smartphones zu bringen sei nach dem Scheitern von Windows Mobile und Windows Phone die wohl letzte Chance, wie Microsoft auf den Mobile-Markt erfolgreich werden könne. Das offene Android und Samsung als Partner liefere hier ein aussichtsreiches Einfallstor. Insbesondere in Zeiten, in denen das Arbeiten von unterschiedlichen Arbeitsplätzen zur Norm werde, biete die Überschneidung aus Software für Desktop und Software für Mobile eine attraktive Nische für Microsoft, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2019)