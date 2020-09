Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

171,50 EUR -0,46% (14.09.2020, 11:13)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

171,50 EUR -1,38% (14.09.2020, 11:02)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

204,03 USD -0,65% (11.09.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.In der Nacht zum Montag habe zunächst Microsoft bekannt gegeben, dass sein Angebot für TikTok abgelehnt worden sei. Der Windows-Riese habe wochenlang über einen Kauf des TikTok-Geschäfts in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien verhandelt.Im Ringen um die Zukunft der populären Video-App Tiktok in den USA zeichne sich ein Deal in letzter Minute mit Beteiligung des Software-Konzerns Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460) ab. Eine mögliche Rolle für Oracle könnte sein, die Daten amerikanischer TikTok-User zu speichern. Trump bezeichne TikTok als Sicherheitsrisiko, weil über die App chinesische Behörden Zugriff auf Daten von Amerikanern bekommen könnten. Anfang August habe er US-Firmen und -Bürgern unter Verweis darauf Geschäfte mit TikTok untersagt - dieses Verbot soll Mitte September greifen. Ohne einen Deal drohe TikTok damit das Aus in den USA. Trump betone vor wenigen Tagen, die Frist werde nicht verlängert. Sie laufe gemäß der Anordnung bis zum 20. September, während Trump mehrfach den 15. September als Stichtag genannt habe.Mitte November solle zudem ein weiterer Trump-Erlass in Kraft treten, laut dem sich Bytedance von allen Daten von Nutzern in den Vereinigten Staaten trennen müsse. Auch dürfe Bytedance in den USA danach kein Eigentum mehr besitzen, das für den Betrieb von TikTok genutzt werde. TikTok weise die Vorwürfe zurück und betone u.a., dass Daten amerikanischer Nutzer nicht nach China übermittelt würden.Oracle habe keine Erfahrung mit sozialen Medien - sei aber ein Anbieter von Cloud-Diensten und sei z.B. einer der Dienstleister des Videokonferenz-Dienstes Zoom. Der 76-jährige Oracle-Mitgründer Larry Ellison gelte als einer der wichtigsten Trump-Unterstützer im Silicon Valley. Das "Wall Street Journal" habe berichtet, nun müssten das Weiße Haus und ein für ausländische Investitionen in den USA zuständiges Gremium dem Deal zustimmen. Auch die "New York Times" und der Finanzdienst Bloomberg hätten geschrieben, dass Oracle als Technologie-Partner auftreten solle. TikTok habe einen Kommentar abgelehnt.Die Partnerschaft mit TikTok könnte Oracle sowohl technologisch (Kompetenz im Bereich Social Media) als auch operativ voranbringen - Anleger können somit das Oracle-Papier auf die Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: