Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere des Softwareriesen Microsoft seien im Zuge der Marktkorrektur auch unter Druck geraten. Der genaue Blick auf den Chart zeige jedoch, dass der Tech-Riese während der Schwächephase des Marktes durch Relative Stärke überzeuge.In der Spitze hätten die Anteilscheine von Microsoft "nur" rund 15 Prozent verloren. Damit schlage sich das Papier besser als die anderen vier Tech-Giganten aus dem GAFAM-Index. Zum Vergleich: Die Aktie von Apple komme im September auf einen Drawdown von gut 25 Prozent.Aktuell scheinen die Bullen das Ruder wieder übernommen zu haben. Das Microsoft-Papier habe seit dem September-Tief rund sechs Prozent zugelegt und befinde sich kurz davor wieder die 50-Tage-Linie zu erobern, was einem Kaufsignal gleichkommen würde. Die nächsten wichtigen Hürden wären dann der horizontale Widerstand bei 215 Dollar und das Rekordhoch bei 232,86 Dollar.Nach unten würden die 100-Tage-Linie (201,67 Dollar) und das September-Tief bei 196,25 Dollar als Unterstützungen dienen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.