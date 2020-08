Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

178,00 EUR +4,37% (03.08.2020, 12:49)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

205,01 USD +0,54% (31.07.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (03.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Zuletzt sei die Luft für die populäre Social-Media-App TikTok immer dünner geworden. Am Wochenende sei bekannt geworden, dass US-Präsident Donald Trump TikTok wegen des Verdachts der Spionage per Executive Order verbieten wolle. Jetzt die spektakuläre Wende in dem Fall: Microsoft solle am Kauf von TikTok interessiert sein.Laut dem Nachrichtensender CNBC habe Microsoft am Sonntag ofiziell bestätigt, TikTok in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien übernehmen zu wollen. Das US-Unternehmen habe mitgeteilt, sich hierfür in Gesprächen mit der US-Regierung zu befinden. Trump habe sich bereit erklärt, dem Betreiber von TikTok, ByteDance, 45 Tage Zeit zu geben, um einen Vertrag mit Microsoft über TikTok abzuschließen, habe Reuters am Sonntag berichtet.Die Übernahme von TikTok wäre ein geschickter Schachzug von Microsoft, um im lukrativen Social-Media-Markt Fuß zu fassen. Auch der Zeitpunkt sei optimal gewählt, da der US-Konzern nun aus der Position der Stärke heraus in die Verhandlungen mit TikTok gehen könne. Erfahrungen mit Deals in dieser Größenordnung bringe Microsoft mit LinkedIn ebenfalls mit. Mit der TikTok-Übernahme würde der Software-Riese endgültig zu einer festen Größe im Social-Media-Markt aufsteigen und sich damit zum größten Wettbewerber von Facebook entwickeln. Microsoft bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2020)