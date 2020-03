Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

123,50 EUR +0,55% (17.03.2020, 14:38)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

126,10 EUR -3,00% (17.03.2020, 14:23)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

135,42 USD -14,74% (16.03.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (17.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Flut an Homeoffice-Einsätzen zwinge das cloudbasierte Zusammenarbeits-Tool Microsoft Teams in die Knie. Neben den Corona-Auswirkungen würden jüngste politische und personelle Geschehnisse den Konzern belasten. Trotzdem würden keine Termine verschoben. Die Aktie notiere vorbörslich mit knapp zweieinhalb Prozent im Plus.Die erneute Prüfung des Pentagon-Cloudauftrags und der stärkere Rückzug von Bill Gates aus dem Verwaltungsrat des Konzerns kämen zur Unzeit. Dazu ziehe COVID-19 Microsoft-Anwendungen qua ihrer Verbreitung in Mitleidenschaft. Am 16 März, als weite Teile der Welt ins Homeoffice gewechselt seien, sei es bei der Collaboration-Plattform Microsoft Teams in Europa und Nordamerika zu Ausfällen und Zusammenbrüchen gekommen. Diese seien mittlerweile unter Kontrolle.In einem anderen Bereich aber bleibe man auf Linie: Nach Absage der E3 - der wichtigsten Gaming-Messe für Neuankündigungen - verlagere Microsoft die geplanten Ankündigungen von der Messehalle ins Internet. Auch würden Bedenken zerstreut, man könne durch die COVID-19-Situation die Hardware nicht zeitig produzieren: Der Konzern halte am Termin für seine Xbox Series X fest. Auch seien bereits alle Spezifikationen offen gelegt worden.Experten würden im Schnitt ein Kursziel von 184,78 Dollar für die Microsoft-Aktie sehen und 2021 von einem Gewinn pro Aktie von 6,06 Dollar ausgehen. Zwar habe das Papier seit seinem 52-Wochen-Hoch vom 11. Februar wieder knapp 17 Prozent Wert eingebüßt, dennoch sei der Konzern ein zuverlässiger Dividendenausschütter."Der Aktionär" bleibe für die Aktie von Microsoft extrem zuversichtlich. Die bestätigte Veröffentlichung der neuen Konsole im Herbst und die stark wachsenden Cloud-Geschäfte seien solide Wachstumssignale. Die nächste wichtige und erprobte Unterstützung liege bei 122 Euro.Die aktuelle Korrekturphase stellt für langfristig orientierte Anleger eine hervorragende Chance dar, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: