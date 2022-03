Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Seit Beginn der Corona-Krise habe der US-Konzern den Anteil seiner Übernahmen und Beteiligungen deutlich ausgebaut. Für großes Aufsehen habe zuletzt der Kauf des Gaming-Spezialisten Activision Blizzard gesorgt. Und der Softwareriese bleibe weiter hungrig und investiere nun in ein aussichtsreiches Krypto-Startup.Hierbei handele es sich um Consensys, das am Dienstag im Rahmen einer Finanzierungsrunde 450 Mio. USD eingesammelt habe und eine Bewertung von 7 Mrd. USD erreicht habe. Zu den neuen Investoren würden neben Microsoft auch SoftBank und die Investmentgesellschaft Temasek aus Singapur gehören.Consensys biete eine Reihe von Blockchain-Produkten an, die auf der Ethereum-Plattform aufbauen. Zu den bekanntesten Produkten von Consensys würden das Krypto-Wallet MetaMask und Infura gehören. Infura sei ein Framework, das Entwickler bei der Programmierung von Ethereum-Apps - auch DApps genannt - unterstützt.Die meisten Einnahmen von Consensys würden auf Transaktionsgebühren beruhen, die beim Handel von Krypto-Tokens über MetaMask entstünden. MetaMask habe zuletzt über 30 Mio. monatlich aktive Nutzer gezählt. Infura werde bereits von über 430.000 Entwicklern weltweit genutzt.Mit der Investition in Consensys baue sich Microsoft ein Standbein in der Krypto-Branche auf, einem der wichtigsten Zukunftsmärkte überhaupt. Gerade der Handel mit Krypto-Tokens dürfte künftig massiv zunehmen, wenn Metaverse-Dienste auf den breiten Markt kämen. Microsoft gelte neben Meta Platforms als Metaverse-Pionier. Anleger könnten investiert bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link