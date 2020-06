Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Freitag angekündigt, seine Stores endgültig schließen zu wollen. Microsoft habe vor zehn Jahren begonnen, seine Stores auszubauen, um den Kunden ein Einkaufserlebnis zu schaffen, das dem von Apple ähnele. Nun solle damit endgültig Schluss sein.Microsoft habe mitgeteilt, dass es nun alle seine Produkte über seine Webseite Microsoft.com verkaufen möchte, auf welcher die Kunden u.a. auch Support und Training erhalten können. Die Mitarbeiter, die bisher in den Stores gearbeitet hätten, sollten nun ihrer Tätigkeit im Online-Shop nachgehen. Die Schließung der physischen Standorte werde "zu einer Belastung vor Steuern von circa 450 Mio. USD oder 0,05 USD pro Aktie führen", heiße aus Unternehmenskreisen. "Unser Produktportfolio hat sich weitgehend zu digitalen Angeboten entwickelt, welches unser talentiertes Team erfolgreich über jeden physischen Standort hinaus bedient", habe David Porter, Corporate Vice President von Microsoft, gesagt.Bisher seien jegliche Rücksetzer der Microsoft-Aktie eine Kaufchance. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass es auch dieses Mal nicht anders sein werde und empfehle das Papier weiterhin zum Kauf, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2020)