XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

281,80 EUR +1,29% (04.04.2022, 10:54)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

309,42 USD +0,36% (01.04.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (04.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Noch immer sei unklar, ob der 69 Mrd. USD schwere Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard auch tatsächlich zustande komme. Keine der aktuell die Übernahme prüfenden Wettbewerbsbehörden habe bisher ihre Zustimmung erteilt und jüngst hätten auch noch bekannte US-Senatoren eine strenge Prüfung gefordert.In einem Brief an die FTC, der dem "Wall Street Journal" vorliege, hätten vier Senatoren, darunter Elizabeth Warren und Bernie Sanders, die US-Handelsbehörde um eine Prüfung gebeten, ob die geplante Transaktion die Flut von Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs, Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen bei Activision Blizzard verschärfen könnte. Eine besondere Befürchtung: Es könnte dem langjährigen CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, ermöglicht werden, seinen Posten bis zum geplanten Abschluss der Transaktion im Jahr 2023 beizubehalten und womöglich eine dicke Abfindung zu bekommen. Vergangenen Sommer hätten mehr als 1.800 Angestellte in einem offenen Brief den Rücktritt Koticks gefordert."Sollte der Deal Kotick ermöglichen, sich der Verantwortung zu entziehen, obwohl er für diese Unternehmenskultur verantwortlich ist und Mitarbeiter sowie die Öffentlichkeit Konsequenzen fordern, wäre dies ein inakzeptables Ergebnis der geplanten Microsoft-Übernahme", heiße es in dem Schreiben. Falls die FTC feststelle, dass die Übernahme die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer verschlechtere, dann solle die Behörde den Deal ablehnen, würden die Senatoren fordern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:281,95 EUR +0,70% (04.04.2022, 11:10)