Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Angesichts des breiten Aktienmarktes und der hohen Bewertungen würden viele Investoren aktuell verzweifelt nach einem passenden Software-Papier für ihr Portfolio suchen. Und das, obwohl viele dieser Investoren als Windows- oder Office365-Nutzer bereits Kunden von Microsoft sein dürften. Für den "Aktionär" sei Microsoft nach wie vor eines der besten Investments in der Softwarebranche überhaupt.Es genüge ein Blick auf die Geschäftszahlen des Softwareriesen, um zu sehen, weshalb das so sei. So habe der Konzern seit 2015 nahezu in jedem seiner Segmente wachsen können.Besonders beeindruckend: In der Corona-Pandemie habe Microsoft aufgrund seiner Cloud-Stärke und seines Gaming-Angebots zu einem klaren Profiteur avanciert. Denn die Krise habe den Digitalisierungstrend nochmal massiv verstärkt. Im letzten Quartal habe der US-Konzern bei der Azure Cloud um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen können. Die Gaming-Erlöse im Bereich des Xbox-Angebots hätten um 30 Prozent zugelegt.Auch der Blick auf den Nettogewinn spreche Bände. Seit 2008 habe es lediglich zwei Quartale gegeben, in denen der Konzern nicht profitabel gewesen sei. Seit drei Jahren habe Microsoft seinen Gewinn von Jahr zu Jahr sogar deutlich steigern können.Die operative Stärke des Softwarekonzerns werde an der Börse auch dadurch untermauert, dass laut "Bloomberg" kein einziger Analyst die Anteilscheine von Microsoft zum Verkauf empfehle. 36 Experten seien für die Aktie bullish und nur drei neutral gestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: