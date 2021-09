XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

246,85 EUR +1,09% (30.09.2021, 09:21)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

284,00 USD +0,17% (29.09.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Software-Gigant sei seit vielen Monaten eine Bank für Anleger. Sollte die Microsoft-Aktie dieses Quartal an der Börse im Plus beenden (bislang liege der Titel 5% vorne), wäre dies der elfte gewinnbringende Dreimonatszeitraum in Folge. Im S&P 500 könne nur eine einzige Aktie mithalten.Seit dem letzten negativen Quartal Ende 2018 sei die Microsoft-Aktie um rund 180% gestiegen. Die Rally habe sie sowohl über die Marke von 1 Billion USD als auch über die Marke von 2 Billionen USD bei der Marktkapitalisierung katapultiert. Durch eine Top-Nachfrage nach Cloud-Computing- und Softwareprodukten verzeichne Microsoft seit 16 Quartalen in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum.Elf Quartale mit Kursgewinnen hintereinander schaffe laut Bloomberg im S&P 500 noch Old Dominion Freight Line. Die anderen 498 Unternehmen hätten weniger Ausdauer an der Börse.Gewinne laufen lassen, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:247,00 EUR +0,82% (30.09.2021, 09:36)