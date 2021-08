NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Für Geschäftskunden werde die Nutzung von Microsoft 365 ein gutes Stück teurer werden. Der US-Konzern habe am Donnerstag eine Preiserhöhung im zweistelligen Prozent-Bereich angekündigt. Das Software-Bündel sei ein Kern-Umsatzbringer des Unternehmens. Es sei die erste Anhebung seit der Einführung des Angebots vor fast genau zehn Jahren. In Microsoft 365 seien u.a. die beliebten Apps Outlook und Teams enthalten.An der Börse komme die Ankündigung gut an: Die Microsoft-Aktie markiere bei 297,47 USD ein neues Allzeithoch.Microsoft sei eine Empfehlung des "Aktionärs". Gewinne laufen lassen, rät Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)