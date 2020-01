Nasdaq-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

166,17 USD +1,83% (16.01.2020, 22:15)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (17.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Philip Winslow von Wells Fargo:Philip Winslow, Analyst von Wells Fargo, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) von 180 auf 185 USD.Winslow rate weiterhin zur Übergewichung der Microsoft-Aktien in den Depots. Er gehe für 2020 von einem anhaltend gesunden Wachstum der Ausgaben für Software aus und erwarte, dass die Software-Aktien insgesamt eine relative Outperformance gegenüber dem Markt aufweisen würden. Darüber hinaus glaube Winslow, dass das nächste Jahrzehnt "massive Fortschritte" in Richtung einer vollständig vernetzten und immersiven Welt bringen werde - einer Welt, in der künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, Augmented Reality, 5G, Edge/Fog und das Internet der Dinge alltäglich würden. Er erwartet, dass Software eine Schlüsselrolle in diesem zunehmend vernetzten Jahrzehnt spiele, so Winslow in einer aktuellen Studie.Philip Winslow, Analyst von Wells Fargo, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight" für die Microsoft-Aktie bestätigt und das Kursziel von 180 auf 185 USD angehoben. (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:150,84 EUR +1,97% (17.01.2020, 14:54)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:150,94 EUR +1,15% (17.01.2020, 15:09)