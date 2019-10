Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (23.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft veröffentliche am Mittwochabend nach Börsenschluss Quartalszahlen. Spannend werde, ob die Aktie die gestiegenen Erwartungen der Analysten erfüllen könne. Die Statistik spreche schon einmal für die Microsoft-Aktie.In den vergangenen drei Monaten hätten einige Experten die Erwartungen für Microsoft überarbeitet. 19 Analysten hätten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie hochgesetzt - vier hätten ihre Erwartungen runtergestuft. Bei den Umsätzen hätten 16 Analysten die Schätzungen hochgeschraubt - sieben würden jetzt weniger erwarten.Der Analystenkonsens liege aktuell bei einem Umsatz von 32,2 Milliarden Dollar, was einem Zuwachs von knapp elf Prozent entspreche. Der Gewinn je Aktie solle in Q1 2020 bei 1,24 Dollar liegen.Hohe Erwartungen, die Microsoft am Mittwochabend übertreffen müsse, wenn die Aktie aus dem Seitwärtstrend ausbrechen wolle. Die Statistik spreche schon einmal für Microsoft. In den vergangenen zwei Jahren habe Microsoft die Gewinnerwartungen zu 100 Prozent übertroffen.Insbesondere die Entwicklung der Cloud-Sparte werde mit Spannung erwartet. Denn IBM habe in Q3 bei der Cloud enttäuscht und Anleger hätten in den vergangenen Monaten Gewinne bei Cloud-Aktien wie Splunk, Okta, Salesforce, Workday, Adobe oder ServiceNow mitgenommen. Alles Indikatoren, dass das Wachstum in der Cloud geschwächt sein könnte. Microsoft könne hier das Gegenteil beweisen.Die Microsoft-Aktie sei nach der langen Rally nicht mehr billig. Der Tech-Gigant gelte jedoch aufgrund seiner breiten Aufstellung als krisenfest und sei an wichtigen Wachstumsmärkten führend beteiligt. Das rechtfertige einen gewissen Aufpreis."Der Aktionär" bleibt vom Langfrist-Potenzial überzeugt, jetzt heißt es die Zahlen abzuwarten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.