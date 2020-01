Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

152,28 EUR +1,44% (29.01.2020, 18:16)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

167,29 USD +1,11% (29.01.2020, 18:02)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (29.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Fast 60 Prozent habe 2019 der Kursplus der Microsoft-Aktie betragen. Die Aktie spurte von einem Allzeithoch zum nächsten - ein Ende der Rally scheine vorerst nicht in Sicht zu sein. Heute Abend werde der Softwaregigant aus Redmond seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen vierten Quartal präsentieren. "Der Aktionär" verrate, was Anleger erwarten könnten.Die relative Stärke der Aktie sei vor allem auf die starke fundamentale Verfassung des Unternehmens zurückzuführen. So habe Microsoft in den vergangenen Jahren ein deutliches Wachstum im Bereich seiner Cloud-Dienste verbuchen können.Auch die Debatte rund um die Regulierung von Big Tech habe der Microsoft-Aktie nicht geschadet. Das Unternehmen habe sich bereits 2001 erfolgreich gegen die amerikanischen Behörden zur Wehr setzen und eine Zerschlagung des Unternehmens über den Gang zum obersten Gerichtshof verhindern können. Aus diesem Grund würden sich die neuesten Regulierungsbemühungen der US-Behörden auf die anderen vier Technologieriesen fokussieren (Facebook, Amazon, Apple und Alphabet).Microsoft sei eine laufende "Aktionär"-Empfehlung. Das Unternehmen habe in den vergangenen fünf Quartalen immer über den Erwartungen der Analysten gelegen - es sei aktuell kein Grund ersichtlich, weshalb dies nicht auch im zweiten Quartal 2020 (bis 31. Dezember) gelingen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:151,98 EUR +1,19% (29.01.2020, 17:35)