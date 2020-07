Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (24.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) zu kaufen.Microsoft habe am Dienstag seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 vorgelegt und die Analystenerwartungen klar übertroffen. Dennoch sei die Aktie im Zuge der Gesamtmarktschwäche in einen Korrektur-Modus übergegangen. Unterdessen gebe es positive News aus dem Bereich Gaming.Microsoft habe am Donnerstag im Rahmen eines Xbox-Events einen neuen Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe "Fable" vorgestellt. Ein Release-Datum sei noch nicht genannt worden. Es sei anzunehmen, dass sich "Fable" noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinde. Neben "Fable" werde Microsoft noch fünf weitere Spiele veröffentlichen.Im vierten Quartal habe der Bereich "Xbox Content and Services", welcher der Sparte "More Personal Computing" von Microsoft angehöre, um satte 65 Prozent zulegen können. Ebenfalls positiv für die Sparte sei, dass CEO Satya Nadella im Rahmen der Quartalskonferenz angekündigt habe, das stärkste Launch-Lineup für eine neue Konosle zu planen, das es jemals gegeben habe.Mit der Sparte "More Personal Computing" generiere Microsoft mehr als ein Drittel seines Gesamtumsatzes."Der Aktionär" bleibt bullish und empfiehlt die Microsoft-Aktie zum Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Investierte würden dabei bleiben. (Analyse vom 23.07.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: