Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

190,84 EUR -0,51% (28.08.2020, 11:17)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

190,68 EUR -1,72% (28.08.2020, 11:10)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

226,58 USD +2,46% (27.08.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der amerikanische Supermarkt-Gigant Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) tue sich mit Microsoft zusammen, um das US-Geschäft der populären Video-App TikTok zu übernehmen. Teil des Plans dabei sei, die App als Plattform für Online-Verkäufe zu nutzen. Das Bieter-Duo solle im Rennen um die populäre Video-App die Nase vorn haben. Zudem sei in einem Pressebericht erstmals kursiert, welchen Preis die TikTok-Mutter für das US-Geschäft haben wolle.Das "Wall Street Journal (WSJ)" habe am Freitag berichtet, dass die TikTok-Mutter, der chinesische ByteDance-Konzern, rund 30 Mrd. Dollar (rund 25 Mrd. Euro) für die US-Geschäfte von TikTok fordere. Doch bisher sei keiner der Bieter bereit gewesen, über dieses Preisniveau zu verhandeln. Wie das "WSJ" weiter schreibe, habe Twitter in den vergangenen Wochen inoffiziell ein Angebot um die 10 Mrd. Dollar für die US-Geschäfte ins Gespräch gebracht.US-Präsident Donald Trump habe amerikanischen Firmen und Bürgern Geschäfte mit TikTok untersagt, das Verbot solle Mitte September greifen. Ohne einen Verkauf drohe TikTok damit das Aus in den Vereinigten Staaten. Trump bezeichne TikTok als Sicherheitsrisiko, weil über die App chinesische Behörden Zugriff auf Daten von Amerikanern bekommen könnten. TikTok und ByteDance hätten den Vorwurf zurückgewiesen und hätten diese Woche vor Gericht gezogen.Microsoft verhandle derzeit über einen Kauf des Geschäfts von TikTok in den USA sowie Kanada, Neuseeland und Australien. Auch der Software-Konzern Oracle solle laut Medienberichten gemeinsam mit mehrere prominenten Start-up-Investoren an TikTok interessiert sein. Laut "WSJ" sei das Duo Microsoft und Walmart der Spitzenkandidat im Rennen um die App.Nach Angaben der Zeitung habe die Google-Mutter Alphabet mit ByteDance Gespräche geführt, die aber ohne Ergebnis geendet hätten. Zudem solle Walmart zuerst gemeinsame Schritte mit Alphabet erwogen haben. Der japanische Investor Softbank solle seine Pläne für ein Angebot aufgegeben haben, schreibe die Zeitung weiter.Laut Informationen des Nachrichtsenders CNBC werde sich ByteDance innerhalb von 48 Stunden zwischen der Offerte von Microsoft/Walmart und der von Oracle entscheiden.Sowohl die Microsoft- als auch die Walmart-Aktie befänden sich auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR und würden seit der Empfehlung aktuell auf eine positive Performance von jeweils 30 respektive 37 Prozent kommen. Emil Jusifov von "Der Aktionär" bleibt für beide Aktien bullish. (Analyse vom 28.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link