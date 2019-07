Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (16.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Das Duell im Cloud-Sektor zwischen Microsoft und Salesforce verschärfe sich. Die von Microsoft ins Leben gerufene "Open Data Initiative" nehme konkrete Züge an und könnte dem Wachstum von Salesforce stark zusetzen. Auf welche Aktie könnten Anleger in Zukunft setzen?Bislang sei Salesforce führend im Bereich CRM gewesen. Mit den Übernahmen von Mulesoft und Tableau habe man sich verstärkt im Bereich Datenanalyse aufgestellt.Doch die Führerschaft von Salesforce im Bereich CRM solle jetzt gebrochen werden. In einer ersten Ankündigung im September letzten Jahres hätten Microsoft, SAP und Adobe einen gemeinsamen Ansatz zum Aufbrechen von isolierten Daten präsentiert. Ziel sei, die Kompatibilität der Anwendungen und Plattformen der drei Partner durch ein gemeinsames Datenmodell sowie die Speicherung der Informationen in einem gemeinsamen Datenpool zu verbessern.Kurz: Es handle sich um einen einheitlichen Datenspeicher. SAP, Microsoft und Adobe würden damit zusichern, dass Daten zwischen ihren Systemen ausgetauscht und angereichert werden dürften.Salesforce sei zwar immer noch Top aufgestellt, allerdings sei die Initiative ein echter Paukenschlag und ein Zeichen für den hohen Konkurrenzdruck im CRM und ERP-Bereich, der Salesforce in Zukunft mächtig zusetzen könnte. Anleger sollten die Entwicklung genauestens verfolgen. Die Microsoft-Rally sei weiter intakt und eine Verlangsamung im Cloud-Wachstum sei nicht erkennbar."Der Aktionär" rechnet damit, das sich der Aufwärtstrend beim Tech-Giganten weiter fortsetzen wird, so Nicola Hahn. (Analyse vom 16.07.2019)