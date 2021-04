NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

257,38 USD +0,60% (12.04.2021, 19:10)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Mit dem Kauf des Spezialisten für künstliche Intelligenz und Sprachverarbeitung Nuance Communications stärke Microsoft seine Fähigkeiten bei der Spracherkennung. Bei der Microsoft-Aktie sehe es derweil auch sehr gut aus. Dem Papier des Softwarekonzerns sei zuletzt der Ausbruch aus einer Dreiecksformation nach oben gelungen. Microsoft sei mit einem KGV 30 nicht schreiend teuer und in vielen Bereichen sehr gut positioniert. Zudem verfüge der US-Konzern über eine hohe Cash-Position, was teure, aber auch sehr attraktive Übernahmen wie Nuance Communications ermögliche. Die Microsoft-Aktie bleibe kaufenswert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2021)