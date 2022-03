Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Windows, LinkedIn, Office, Xbox und Azure - mit der ungebrochen starken Nachfrage nach diesen Angeboten treibe Microsoft sein Wachstum an. Um satte 17,5 Prozent seien im vergangenen Geschäftsjahr die Umsätze gesteigert worden und im laufenden Jahr dürfte der Software-Gigant sogar 18,3 Prozent wachsen. Blicke man etwas weiter in die Zukunft, habe der Konzern sogar schon den nächsten großen Wachstumstreiber in petto.Denn laut des Jefferies-Analysten Brent Thill dürfte die so genannte Power Platform große Auswirkungen auf alle Microsoft-Produkte haben und damit zum nächsten milliardenschweren Wachstumstreiber werden, der sogar Office übertreffen könnte.Die Power Platform sei ein Zusammenschluss der vier Dienste Power Apps, Power Automate, Power BI und Power Virtual Agents. Diese Bündelung solle es Anwendern ermöglichen auch ohne umfangreiche Programmierkenntnisse eigene Anwendungen zu erstellen, indem auf visualisierte Daten, Drag&Drop-Interfaces oder automatisierte Workflows zurückgegriffen werde. Das Ziel sei dabei die Automatisierung von Prozessen zur Produktivitätssteigerung.Dazu in der Lage zu sein, egal in welcher Organisation oder Industrie, Leute mit der Entwicklung von Tools zu beauftragen, die tatsächlich auch mit den Problemen und den Aufgaben vertraut seien, sei dabei der entscheidende Vorteil von Power Platforms.Angesichts der Nachfrage nach Apps und des Mangels an Entwicklern sei die Power Platform mit ihrer Low-Code-Umgebung laut dem Jefferies-Analysten jetzt eine Notwendigkeit für Unternehmen, die ihre Digitalisierung vorantreiben möchten. Thill vergleiche die Power Platform dabei sogar mit Azure in seinen frühen Tagen. Prädikat: Aussichtsreich!Der Blick auf Microsofts Portfolio umfasse aktuell eine Reihe von Wachstumskandidaten und auch für die Zukunft würden sich bereits heute Produkte mit ordentlich Langfrist-Potenzial herauskristallisieren. Die Microsoft-Aktie hat am Freitag auch die 300-Dollar-Marke geknackt, die DER AKTIONÄR als Schwelle für Nachkäufe ausgemacht hat, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 21.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link