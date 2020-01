Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

ISIN Microsoft-Aktie:

WKN Microsoft-Aktie:
870747

Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:
MSF

NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:
MSFT

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Software-Gigant Microsoft bleibe klar auf Wachstumskurs. Das Unternehmen habe im vergangenen Quartal von seinem Fokus auf das Cloud-Geschäft und auch dem Ende des betagten PC-Systems Windows 7 profitiert. Sowohl Umsatz als auch der Gewinn je Aktie hätten deutlich zugelegt, die Rally bei der Microsoft-Aktie gehe weiter.Der Software-Riese habe den Umsatz um 14 Prozent auf 36,9 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sei um 38 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar hoch gesprungen, wie Microsoft nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitgeteilt habe.Die Erlöse im Cloud-Bereich habe dabei um 27 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar zugelegt. Im Windows-Geschäft mit Geräteherstellern habe es ein Plus von 18 Prozent gegeben. Microsoft habe im Januar die Unterstützung von Windows 7 eingestellt. Deswegen seien in den vergangenen Monaten bereits verstärkt Unternehmen auf das aktuelle Windows 10 gewechselt - und hätten dabei oft auch gleich neue Computer gekauft.Das Geschäft mit den Surface-Geräten sei um sechs Prozent gewachsen, habe Microsoft mitgeteilt, ohne den genauen Umsatz zu nennen. In der Spielesparte mit der Xbox-Konsole seien die Erlöse dagegen um elf Prozent gesunken. Klassische Konsolen-Spiele hätten zuletzt zusätzliche Konkurrenz durch Online-Games wie "Fortnite" bekommen.Die Microsoft-Aktie ist ein Basisinvestment, so Michel Doepke. (Analyse vom 30.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: