Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (03.05.2019/ac/a/n)



Es gehe um einen Riesenauftrag: Das Pentagon wolle eigene Daten auf die Server eines Unternehmens auslagern und habe das Vorhaben als "Project JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure)" ausgeschrieben. Mit Microsoft und Amazon stünden zwei Cloud-Anbieter im Finale um das lukrative Geschäft. Ausgerechnet jetzt habe Microsoft Probleme mit Azure.Donnerstagnacht melde der Konzern via Twitter, dass es zu Verbindungsproblemen mit diversen Azure-Diensten komme. Ursache sei demnach, dass Daten in den Rechenzentren falsch weitergleitet würden. Ein Konfigurationsfehler. Vier Stunden später die Entwarnung: Problem behoben.Am Freitagvormittag würden laut Microsoft alle Cloud-Dienste weltweit reibungslos funktionieren.Im Wettstreit um den 10-Milliarden-US-Dollar-Deal mit dem US-Verteidigungsministerium dürfte der Vorfall keine entscheidende Rolle spielen. Auch bei Amazon Web Services (AWS) gebe es bisweilen kleinere Störungen.