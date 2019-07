Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (10.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft wage ebenso wie Amazon und Apple erste Schritte auf den milliardenschweren Gesundheitsmarkt. Dabei arbeite der Software-Riese zusammen mit der US-Krankenhauskette Providence St. Joseph Health zusammen, um das "Krankenhaus der Zukunft" zu bauen. Auf 3,5 Billionen Dollar werde der Gesundheitssektor weltweit geschätzt. Kein Wunder, dass die großen Tech-Riesen es hierauf abgesehen hätten und sich ein Stück vom Kuchen würden abschneiden wollen.Ein Fokus richte sich natürlich voll und ganz auf Software. Alle medizinischen Daten sollten elektronisch erfasst werden. Außerdem solle beispielsweise Machine Learning zum Einsatz kommen, um Ärzte bei der Diagnose und anschließenden Behandlung zu unterstützen.Außerdem möchte Microsoft mit den örtlichen Arbeitgebern zusammenarbeiten, um so Verbesserungen in der Krankenversicherung zu erreichen.Der CEO des Krankenhausbetreibers habe die Pläne wie folgt kommentiert: "Wir können nicht einfach nur ein Gebäude sein mit einer anhängenden Notfallaufnahme. Wir müssen uns zu Informationszentren weiterentwickeln. Es wird interessant zu sehen sein, wie viele unserer Konkurrenten diesen Übergang meistern werden."Die Microsoft-Aktie habe seit Jahresbeginn eine beachtliche Performance von fast 40 Prozent hingelegt und befinde sich weiter nahe dem Allzeithoch.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen Gewinne weiterlaufen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". Die Microsoft-Aktie sei ein absolutes Must-Have in jedem Langfristdepot. Der komplette Health-Care-Sektor habe riesigen Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. Die Aktivitäten der großen Tech-Konzerne sollten daher von Anlegern genauestens beobachtet werden. (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: