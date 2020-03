Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.CEO Satya Nadella habe in der Nacht zum Mittwoch mitgeteilt, dass die Hardware-Lieferketten des US-amerikanischen Tech-Riesen in Asien wieder in Betrieb genommen würden, da der Ausbruch des Coronavirus nachlasse. Die große Frage sei allerdings, ob die Nachfrage in den USA und in Europa auch anhalte. In Bezug auf die neuen Surface-Geräte und die neue Xbox-Spielkonsolen habe Nadella zu CNBC gesagt: "Auf der Angebotsseite kommen wir wieder."Nadella habe weiter von einem sehr gesunden operativen Geschäft, einer starken Bilanz und einem breit diversifizierten und vielschichtigen Portfolio gesprochen. Die Cloud-Dienste würden derzeit sogar noch stärker nachgefragt als noch vor dem Coronavirus-Ausbruch. Und generell sei man auf die aktuelle Krise viel besser vorbereitet als noch zu den Zeiten der Finanzkrise.Neben den guten Nachrichten zu den Lieferketten habe sich die Microsoft-Aktie auch chattechnisch nach oben über die 200-Tage-Linie gekämpft und damit ein neues Kaufsignal generiert. Für den "Aktionär" bleibe Microsoft ein absolutes Basisinvestment. Anleger könnten sich die laufende Korrektur zu Nutze machen und bei der Microsoft-Aktie auf dem reduzierten Kursniveau eine erste Position aufbauen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:135,32 EUR -1,87% (25.03.2020, 15:24)