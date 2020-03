Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie würden Cloud-Dienste und Homeoffice-Lösungen besonders stark nachgefragt. Microsoft gehöre aufgrund seines Produktportfolios zu den Profiteuren dieser Entwicklung. Nun werde es auch eindrucksvoll anhand der vorliegenden Nutzungszahlen zu Microsoft Cloud Services bestätigt. So schreibt der US-Konzern auf seiner Webseite, dass in der laufenden Woche in Ländern, welche zur Eindämmung der Virusausbreitung auf physische Distanzierung und Isolierung der Bürger setzen würden, ein Nutzungsanstieg seiner Cloud-Services um 775% zu beobachten sei.Besonders stark nachgefragt würden dabei die Dienste Microsoft Teams (mehr als 44 Mio. täglich aktive Nutzer und über 900 Mio. tägliche Besprechungsprotokolle), Windows Virtual Desktop (Nutzung habe sich mehr als verdreifacht) und Power BI (Anstieg um 42% in einer Woche). Das Business-Analytics-Tool Power BI werde von den Regierungen u.a. dazu verwendet, um Daten zu Covid-19 mit der Bevölkerung zu teilen. CEO Satya Nadella habe sich erfreut gezeigt, dass die Dienste von Microsoft zur Bewältigung der Krise beitragen würden.Neben den guten Nachrichten zu den Nuntzungszahlen habe sich die Microsoft-Aktie in dieser Woche auch charttechnisch nach oben über die 200-Tage-Linie gekämpft und damit ein neues Kaufsignal generiert. Für den "Aktionär" bleibe Microsoft ein absolutes Basisinvestment. Anleger könnten sich die laufende Korrektur zu Nutze machen und bei der Microsoft-Aktie auf dem reduzierten Kursniveau eine erste Position aufbauen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:134,14 EUR -4,64% (27.03.2020, 22:26)