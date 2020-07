Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (22.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Als erstes Unternehmen aus der GAFAM-Reihe präsentiere der Software-Gigant Microsoft heute nach der Schließung der US-Börsen seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Gelinge eine Überraschung, dann stehe der Fortsetzung der Rally nichts im Wege. "Der Aktionär" zeige auf, was Anleger erwarten könnten.Besonders gespannt dürfe man sein, ob das dynamische Wachstum bei den Cloud-Diensten auch im Q4 angehalten habe. Insbesondere Anwendungen im Bereich Home-Working, wie etwa die Kommunikationstools Teams und Skype oder das Programm Windows Virtual Desktop hätten in der Corona-Krise einen enormen Nutzerzulauf erhalten.Interessant werde es sein, ob Microsoft die Dividende von aktuell 0,51 Dollar je Aktie wie auch in der Vergangenheit anheben werde. Zudem könnte der Tech-Gigant im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse neue Partnerschaften oder Übernahmen verkünden. Erst vor wenigen Tagen sei bekannt geworden, dass Microsoft offenbar mit dem Gedanken spiele, den Spieleproduzenten Warner Bros. Interactive zu übernehmen.Mit einem Zukauf könnte Microsoft sein Spiele-Portfolio für die Xbox-Konsole aufstocken. Allerdings sei Microsoft nicht der einzige Interessent an dem Tochterunternehmen des Telekommunikationskonzerns AT&T.Die Analysten würden einen Umsatz von 36,52 Milliarden Dollar (plus 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und einen Gewinn je Aktie von 1,36 Dollar (minus 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr) erwarten.Für den "Aktionär" bleibt Microsoft ein absolutes Basisinvestment, so Emil Jusifov. (Analyse vom 22.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.